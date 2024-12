Theatro São Pedro realiza a entrega do Troféu Eva Sopher

A premiação da 7ª edição do Troféu Eva Sopher ocorrerá no palco do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n) nesta terça-feira (17), às 19h. O evento, com entrada gratuita, tem por objetivo valorizar personalidades públicas e instituições que colaboraram significativamente para a promoção da Cultura em suas diferentes expressões.

Em 2024, os agraciados com o Troféu Eva Sopher são o Banrisul (Destaque Institucional), as produtoras Jane Schoninger e Letícia Vieira (Destaque Cultural), a atriz Sandra Dani (Destaque artístico) e Maria da Conceição Leges (Destaque da Casa - funcionária do TSP há 21 anos). A cerimônia terá a apresentação musical do Instituto Sociocultural Afro-Sul - Odomodê e da ONG Sol Maior.



O Troféu Eva Sopher é uma homenagem da Secretaria do Estado da Cultura e a Fundação Theatro São Pedro à empreendedora cultural que por mais de 40 anos foi diretora do teatro.