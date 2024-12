Nesta sexta-feira, a partir das 19h, Sérgio Rojas faz show no Teatro Oficina Olga Reverbel (Praça Marechal Deodoro, s/n), onde apresenta repertório musical da produção ao longo de sua carreira. Os ingressos estão à venda pelo site do Theatro São Pedro, por preços que variam entre

R$ 30,00 e R$ 60,00. O espetáculo revisita os trabalhos mais relevantes do cantor, compositor e arranjador lançados nos últimos tempos, destacando canções que marcaram etapas de sua versatilidade criativa. Rojas deve propor uma experiência sensorial e intimista pela proximidade que o teatro oferece ao público, interpretando canções recentes e releituras surpreendentes, em arranjos que prometem emocionar a plateia. Músicas em português e espanhol - dos álbuns Nosso Segredo (1999), Por onde eu for (2010), Frontera (2011) e Atemporal (2019) - integram o set list da apresentação. O cantor ainda toca violões de náilon e aço, contando com participação especial de Janaína Maia e Jorginho Trompete, além de estar acompanhado de Guiza Ribeiro (guitarra), Alexandre Olly (bateria), Adriano Wigger (contrabaixo) e Diogo Barcelos (piano e teclados).

Festa de rua e instalação sonora

Em dezembro, o festival 9º Festival Kino Beat realiza as últimas atividades de sua programação: neste sábado, acontece a festa de rua Plano Beat, desenvolvida pela Micro Aceleradora de Partículas Criativas (MAPC), através do Coletivo Plano. O evento contará com os DJs Tati Pimont, Javiera, Cereal, Barsotti, Technovinho e Fritzzo, além de visuais de Fayola Ferreira, Laputaines, Lau Baldo, Vini Angeli, Grael e Polenta Scorza. A festa, com entrada franca, acontece das 16h às 22h. O local será divulgado pelas redes sociais do projeto. Aberta nesta quinta-feira, a instalação sonora Enxame | Essaim do artista francês Felix Blume, é outra atração da reta fina do Festival. Localizada na sala Radamés Gnattali, na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), Enxame é composta por 250 alto-falantes, em que cada um reproduz o som de uma abelha. Suspensos no espaço expositivo, os aparatos lembram um enxame e possibilitam que o espectador tenha diferentes experiências de escuta: tanto bem próximo de cada abelha, quanto uma escuta geral, do grupo. A Mostra segue em cartaz, com entrada franca, até o dia 10 de fevereiro. Celebrando 15 anos de existência em 2024, o 9º Festival Kino Beat promoveu uma programação que resgata uma série de propostas e formatos realizados ao longo deste período, que teve início em 15 de outubro em Porto Alegre. O projeto promoveu 15 eventos em 14 espaços da cidade, todos com entrada franca.

Metal brasileiro de primeira

Angra faz show na URB Stage, neste sábado /HENRIQUE GRANDI/DIVULGAÇÃO/JC

O Angra desembarca em Porto Alegre para seu último show, antes de entrar em hiato por tempo indeterminado. A apresentação ocorre neste sábado, na URB Stage (rua Beirute, 45), a partir das 19h. O show celebra os 20 anos do clássico álbum Temple of Shadows e integra a turnê Temple of Shadows 20th Anniversary Tour, que passa por várias cidades brasileiras até março de 2025. A festa é uma homenagem ao disco de 2004 e conta com sucessos marcantes do grupo. A banda gaúcha Mortticia faz a abertura do espetáculo na capital gaúcha. Os ingressos custam a partir de R$ 100,00 e estão disponíveis pela plataforma Articket. Após o fim da turnê, o Angra planeja uma pausa nas atividades, permitindo que os integrantes se concentrem em projetos pessoais. O grupo reforçou que a parada não é definitiva, mas sim uma oportunidade para cada membro explorar novas direções. Junto ao anúncio do hiato, a banda lançou o álbum Cycles of Pain, que destaca sua versatilidade e inclui colaborações com artistas nacionais e internacionais. Mesmo durante sua inatividade, o Angra pretende manter uma conexão com os fãs pelas redes sociais e outros meios de comunicação. Formada em 1991, a banda paulista logo alcançou o status de uma das maiores do heavy metal brasileiro de alcance global. Com álbuns icônicos e extensas turnês internacionais, o grupo vendeu mais de três milhões de discos em todo o mundo.

Festival de música na Zona Norte

Celebração que promete emocionar público e artistas, o Festival Sons do Sul espera reunir cerca de 5 mil pessoas neste final de semana, no Meca Sports Bar (av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2274), localizado na Zona Norte da Capital. Ao todo, a programação do evento conta com oito apresentações musicais e tem como foco celebrar o espírito solidário vivido durante as enchentes. As atrações ocorrem das 15h às 23h, deste sábado e no domingo. A entrada é franca, mas os ingressos devem ser retirados através do site oficial do Festival. O evento conta com a participação de bandas de reconhecimento nacional e músicos locais, como o o Grupo Aperte o Play, que sobe ao palco às 20h30min deste sábado e o Grupo do Bola, que encerra o evento, se apresentando no domingo, também às 20h30min. Além deles, Dj Cardoso, Mano Santana, Cris Amorim, Rodrigo Queiroz, Luís Banner e Renan Cardoso sobem ao palco do Festival.

Rock e psicodelia no Bodega´s Cultural

Neste sábado, às 20h, o Bodega's Cultural (rua João Alfredo, 503) abre suas portas para a 3ª edição do Festival de Música Revanche. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla e custam

R$ 25,00 ( taxas). O evento de rock e metal reúne grupos autorais e tributos a clássicos, oferecendo um palco para novos talentos e bandas formadas por estudantes de Música da Ufrgs. Nesta edição, as atrações são os grupos 9º Andar, com influências do rock progressivo, psicodélico e um "tempero" brasileiro; Os Strangeiros, que tem músicas originais e letras que transitam entre melancólicas, contemplativas e até cômicas (com ênfase no rock alternativo, psicodélico e artístico); Soro, que apresenta uma estética psicodélica, livre, divertida, e por vezes etérea, e um rock alternativo psicodélico com elementos de shoegaze; e Ivone, que se destaca pela sua mistura de pagode ao emocore e metalcore, combinando elementos do pagode nacional, com os riffs potentes e pedais duplos.

Agenda