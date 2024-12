Edgard Telles Ribeiro é eleito imortal da Academia Brasileira de Letras

O escritor Edgard Telles Ribeiro foi eleito imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL) em eleição que aconteceu na tarde desta quarta-feira, 11. O autor, que concorria com o jornalista Tom Farias para a Cadeira n. 27, anteriormente ocupada por Antonio Cicero, morto em 23 de outubro, recebeu 28 votos, contra 6 para seu concorrente. Dois imortais votaram em branco e três se abstiveram."Eu represento um grupo de pessoas que são os contadores de histórias. Eu sou contador de histórias", comenta o autor em conversa com o Estadão, logo após a votação. "Nos últimos anos, a Academia Brasileira de Letras vem se diversificando e isso enriquece a instituição. E eu fico feliz de trazer esse lado do contador de histórias", continua o imortal.Edgard Telles Ribeiro é um escritor, embaixador aposentado, cineasta e professor de 79 anos. O novo imortal da ABL nasceu no Chile e radicou-se no Rio de Janeiro. Iniciou sua carreira como crítico de cinema, escrevendo para suplementos literários. Entre 1978 e 1982 foi professor de cinema na Universidade de Brasília (UnB).Ribeiro é autor de 15 livros, entre romances e contos. Jogo de Armar, o mais recente, foi finalista do Prêmio Jabuti 2024. Outras obras publicadas são Olho de Rei, O Punho e a Renda, O Impostor e A Mulher Transparente.Em declaração, o autor também destacou a esperança de que sua presença na ABL siga inspirando autores pelo País. "Se essa eleição puder inspirar novos escritores a continuar insistindo apesar das dificuldades, eu ficarei muito feliz", disse, enquanto recebia cumprimentos por sua eleição.Como diplomata, serviu nos Estados Unidos, Equador, Guatemala, Nova Zelândia, Malásia e Tailândia (embaixador nos três últimos). No Brasil, trabalhou na área cultural do Ministério das Relações exteriores, cujo departamento chefiou entre 2002 e 2005.