Cinemark reexibe a trilogia de 'O Senhor dos Anéis' com valor promocional

Esta semana, os fãs de O Senhor dos Anéis poderão assistir à trilogia na Rede Cinemark, pelo valor promocional de R$ 15,00.

Devido ao lançamento do novo filme — A Guerra de Rohirrim, que acaba de estrear nas telonas —, a franquia da cadeia de cinemas americana irá reexibir (com as versões estendidas de diretor) os clássicos A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei, respectivamente, nesta segunda (16), na terça (17) e na quarta-feira (18).

A promoção é válida exclusivamente para os cinemas participantes da Cinemark ao redor do País e a pré-venda de ingressos está disponível nos canais digitais de comercializações e bilheterias físicas.