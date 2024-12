História da Comunidade São José é contada em livro de Renato Mendonça

O livro São José: comunidade de arte e fé, de autoria do jornalista Renato Mendonça, será lançado nesta sexta-feira (13), a partir das 17h. A sessão de autógrafos acontece no saguão da Igreja São José (av. Alberto Bins, 467) e contará também com a participação da criadora do projeto gráfico da obra, Carolina Salazar. Ainda está prevista uma apresentação gratuita do Coro São José, com regência de Leandro Ludwig. O público que comparecer no evento, receberá, gratuitamente, um exemplar do livro.São José: comunidade de arte e fé narra uma jornada que se iniciou há 200 anos, com a chegada dos primeiros colonos alemães ao Rio Grande do Sul. Um caminhar que teve passo importante em 1871, com a criação da Comunidade São José, em Porto Alegre, e que ganhou impulso com a fundação da Igreja São José há exatos 100 anos. A narrativa é acompanhada de farto material iconográfico de época e inclui um passeio comentado pela Igreja São José, com detalhes sobre seus vitrais, murais, estátuas e a arquitetura do prédio.