Primeiro livro de poesia e fotos da Bá Editora, 'Desassossego' terá lançamento nesta quinta-feira (12)

Desassossego é o primeiro livro de poesia e fotos da Bá Editora, com autoria da psicóloga e yoguini Ana Luisa Guedes e da advogada e artista Heloísa Medeiros. A obra será lançada nesta quinta-feira (12), das 18h às 21h, na Pâtissier Marcelo Gonçalves (rua Marquês do Pombal, 128), com sessão de autógrafos. O projeto gráfico é assinado por Auracebio Pereira.O livro traz uma reflexão sobre as angústias, medos e belezas da vida cotidiana e explora os sentimentos humanos por meio de palavras e imagens que dialogam com a sensibilidade e a força das expressões femininas.Ana utiliza sua escrita para abordar aspectos da sociedade e da vida com presença e verdade, enquanto Heloisa capta nuances que revelam diferentes facetas do feminino. O resultado é um trabalho que une poesia, arte e uma visão crítica, propondo uma relação íntima com a essência e as ausências que permeiam a alma. Desassossego convida o leitor a um mergulho em temas como vulnerabilidade, coragem e sororidade, propondo reflexões sobre a importância do olhar e do toque como formas de transformação.