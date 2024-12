Avião Alegre abre as portas para visitação gratuita

O projeto Avião Alegre, que tem como atrativo a instalação de um avião que pertencia à antiga Varig e foi notícia nacional ao ser transportado por via terrestre, terá seus últimos dias de programação em Porto Alegre. A partir desta terça-feira (10), a aeronave, que está localizada ao lado do estádio Beira-Rio, poderá ser visitada gratuitamente, das 19h às 23h, até sexta-feira (13). A organização do evento sugere que os visitantes que puderem contribuam com material escolar, ajudando na campanha de arrecadação no local, voltada à doação para crianças e adolescentes em vulnerabilidade social.

O público ainda poderá aproveitar as apresentações artísticas dentro do avião, que acontecerão a cada 30 minutos: nesta terça, a atração é a sonoridade do DJ Finna e os Anões. Na quarta (11), quem se apresenta é Bruno Esperon; na quinta (12), é a vez de DJ Cabeção; e na sexta (13), o Mágico Lucas encerra a programação.