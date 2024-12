Cinemark exibe 'A Própria Carne' com exclusividade nos cinemas

A partir do segundo semestre de 2025, o público poderá conferir a primeira produção original do Jovem Nerd, em parceria com a Neebla, quando o longa A Própria Carne será exibido em todos os complexos da Rede Cinemark no País. O anúncio da parceria de exclusividade foi feito nesta sexta-feira (06) durante painel na CCXP 2024. No evento, também foi apresentado em primeira mão o trailer do longa. O filme, situado no século 19 durante a Guerra do Paraguai, mostrará a luta armada e seus pesadelos escondidos. A história segue três soldados desertores que buscam refúgio do combate em uma antiga casa isolada, habitada apenas por um homem e uma garota. O trio percebe que o lugar guarda segredos macabros e perigosos que ameaçam o grupo com um destino pior que o sangue e a pólvora da guerra. O longa é assinado por Ian SBF, cineasta e co-criador do Porta dos Fundos, e conta com nomes como Jorge Guerreiro (Pedaço de Mim), Pierre Baitelli (Amor Perfeito), Jade Mascarenhas (As Five), Luiz Carlos Persy (The Last Of Us) e George Sauma (Tim Maia) no elenco. A produção é o primeiro longa-metragem produzido pela Nonsense Creations e marca a estreia da produtora criada pelo Jovem Nerd, comandada por Alexandre Ottoni e Deive Pazos. O filme tem coprodução da NEEBLA, produtora do diretor Ian SBF.