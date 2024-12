Espetáculo 'Las Emociones de Família' estreia nesta quarta-feira (11), no Teatro Bruno Kiefer

Las Emociones de Família é o 15º espetáculo do Lab Cênico Leo Maciel, um curso de teatro que vem revelando novos artistas para Porto Alegre e se consolidando como um importante espaço para o desenvolvimento e aprimoramento de novos atores na cidade. A estreia da montagem dirigida por Leo Maciel acontece nesta quarta-feira (11) e tem sessão também na quinta-feira (12), sempre às 20h, no Teatro Bruno Kiefer, (Rua dos Andradas, 736 - 6ª andar). Os ingressos custam entre R$ 30,00 e R$ 60,00 e estão à venda pela plataforma EntreAtos.O melodrama é inspirado nas clássicas novelas mexicanas e na estética vibrante dos filmes do diretor espanhol Pedro Almodóvar, e traz à cena personagens diversos que exploram as complexidades das relações familiares, com uma carga emocional intensa. Em cena, personagens excêntricos e situações pitorescas se entrelaçam, revelando emoções cruas e sinceras. No elenco estão Augusto Maciel, Belo Bernareki, Dilza Lima, Gabriel Fernandes, Geórgia Reck, Karen Dombkowitsch, Marco Bernardo, Mariana Ferret Flach, Mauricio Silveira, Moema Greca e Paulo Henrique Leal Narcizo.