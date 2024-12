'O Senhor dos Anéis' ganha sequência em anime nos cinemas

Em contagem regressiva para sua estreia no Brasil (prevista para 15 de dezembro), O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim traz a história do destino da Casa de Helm Mão-de-Martelo às telonas do País. Se passando 183 anos antes dos eventos da trilogia original, o novo longa é dirigido por Kenji Kamiyama, que trabalhou ao lado de Philippa Boyens como membro da equipe de roteiristas das sagas O Senhor dos Anéis e O Hobbit. O diretor espera que todos gostem do estilo de animação de O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim, em anime, que, segundo Kenji, traz uma imagem mais dramatizada para o público de todas as idades.O anime explora o universo épico de Tolkien, com Brian Cox como o rei Helm Hammerhand e Miranda Otto reprisando seu papel como Éowyn, agora narradora. Com roteiro de Jeffrey Addiss, Will Matthews e Phoebe Gittins, o filme traz um elenco de destaque e é apoiado por nomes como Fran Walsh e Peter Jackson na produção executiva. A história mergulha nas lendas de Rohan, expandindo o legado das trilogias cinematográficas.Para comemorar o lançamento, a Warner Bros. Pictures leva a Terra-Média para a CCXP24, contando com um painel especial com uma conversa com os dubladores locais dos personagens Héra, Wulf e Helm (Jéssica Vieira, Felipe Drummond e Jorge Vasconcellos, respectivamente) e a exibição exclusiva do longa. Além disso, os fãs poderão tirar suas fotos no estande do estúdio, onde terá uma sessão temática de O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim.