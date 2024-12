Banda Calotas lança documentário embalado por quatro de suas canções

A banda Calotas (do município de Terra de Areia, localizado no Litoral Norte gaúcho) celebra sua produção mais recente em um documentário recheado de paisagens de tirar o fôlego. O projeto é um curta-metragem de 18 minutos sob o título de Vírus da Felicidade, uma história de amor à arte e à natureza. O filme está disponível no canal da banda no YouTube. Nele, o grupo explora as composições da formação atual, que inauguram a incorporação de outros ritmos e elementos, transcendendo a produção da primeira fase, em que a tônica era o punk rock e o hardcore.



Composta pelo vocalista Andrey Vinícius Oliveira da Rocha (um de seus fundadores), pelo baixista Vinícius Oliveira Andrioli, pelos guitarristas Carlos Andrioli e Ronaldo dos Santos Júnior e pelo baterista Sílvio Guilherme Huyer, a Calotas está na ativa desde o início dos anos 2000.



No documentário, o grupo apresenta cada uma das quatro canções – Sputnik, Vírus da felicidade, Possibilidades e Mãos ao alto – dialogando com lugares que seus integrantes frequentam desde a adolescência: Morro da Antena, Cascata do Ressaco, Morro do Macaco e Praia do Ibicuí, todos cercados pela natureza. As imagens do documentário foram todas captadas em junho de 2024 por Renato Chama, que também dirige o curta-metragem. O roteiro é assinado pela banda, em parceria com Nadine Motta.