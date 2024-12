Músicos gaúchos são destaque no Festival Choro Jazz, no Ceará

O Festival Choro Jazz, que começa nesta terça-feira (3) e segue até domingo (8), em Jericoacoara, no litoral do Ceará, contará com show dos músicos gaúchos Gelson Oliveira, Nelson Coelho de Castro, Zé Caradípia, Giovanni Berti e Matheus Kleber. O quinteto se apresenta nesta sexta-feira (6), com um espetáculo que celebra a Música Popular Brasileira.



Com repertório diversificado, o grupo promete encantar o público em um dos cenários mais belos do Brasil, no festival que também tem idealização e direção de um gaúcho: o produtor cultural e articulador da cena musical Antônio Ivan Capucho.



O festival, que completa 15 anos em 2024, ainda conta com outros grandes nomes da música nacional e uma atração internacional: o clarinetista Gabriele Mirabassi. Entre os artistas que sobem ao palco do evento ainda estão Mônica Salmaso e André Mehmari, Jorge Helder e Lula Galvão, João Bosco Quarteto, A Cor do Som, Vanessa Moreno com participação de Pedro Martins, Bianca Gismonti, O Trio, Trio Júlio, Marcio Resende, Nayra Costa e Nonato Lima Sexteto, Jota P e François de Lima, Ivon Martinez, Armenina do Coco Fulô e a pernambucana Lia de Itamaracá. Todos os shows têm acesso gratuito.