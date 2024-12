Coral UFCSPA apresenta 'Concerto de Fim de Ano' nesta quinta-feira (5)

A música brasileira, da bossa nova às canções regionais, compõe o repertório do Coral UFCSPA em seu Concerto de Fim de Ano. A apresentação ocorrerá nesta quinta-feira (5), às 20h, no Salão Nobre da Universidade (av. Sarmento Leite, 245), com entrada gratuita. As mais de 100 vozes cantarão com a regência do maestro Marcelo Rabello dos Santos.A primeira parte do programa contará com canções como Eu sei que vou te amar, Água de beber e Águas de março, da frutífera parceria entre Tom Jobim e Vinicius de Morais. Na segunda parte do espetáculo, serão apresentadas músicas populares de diferentes regiões do País, a exemplo de Balanço do açaí, da paraense Dona Onete, conhecida como a rainha do carimbó (ritmo com influência da cultura indígena, negra e caribenha), e Depois da chuva, do cantor gaúcho Bebeto Alves, um dos principais expoentes da música popular gaúcha, com mais de 30 discos gravados.