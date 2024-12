Local: Coreto do Julinho, às 14h

Uma mulher se levanta, espreguiça-se. Tem pernas finas e roupas largas. Está desnutrida. Sua casa é sextavada e tem como divisória uma barraca de acampar, onde se imagina o quarto. Deve haver também uma sala, talvez com um daqueles sofás encontrados na calçada, umas panelas amontoadas. Mas, acima de tudo, a mulher tem uma espécie de teto. E porque privacidade é algo indispensável — todo ser humano sabe disso —, há papelões que servem como parede e porta, para que ninguém olhe a sua vida. Uma vida que, ironicamente, está em cima de um palco, exposta em 360 graus, para um público até bem jovem, que passa desanimado em frente a uma das escolas estaduais mais tradicionais do Rio Grande do Sul.

Essa cena se repetiu por alguns dias no início de novembro. Um mês depois, o local estava desocupado daquela senhora e da sua tentativa de lar. No lugar, havia apenas um colchão num canto. Passam os dias, saem pessoas e chegam outras em situação semelhante. Não há dignidade, não há segurança, muito menos constância. Só o que segue igual é um cenário degradante com novos rostos.

• LEIA TAMBÉM: O que há de humano sobre o asfalto

Por ali transitam estudantes, trabalhadores, usuários de ônibus. Todos numa correria tentando se livrar de um lugar que é pouco agradável. É até difícil imaginar outra utilidade para aquele coreto fincado em frente à escola e à praça Piratini. Há mais de uma década, matérias de jornais denunciam a situação, mas as cobranças estão rareando. A estrutura foi gradualmente reivindicada pelos sintomas de uma cidade que não cuida de suas mazelas, que não se preocupa com as desigualdades e insiste em não enxergá-las. Mais alguns anos assim e talvez não haja mais o que fazer. Qual era mesmo a função de um coreto?



Ainda na memória de alguns, o local já foi palco de manifestações políticas importantes no passado e de eventos artísticos. É verdade que os protestos estão em desuso e que a arte está cada vez mais restrita a espaços de consumo, à publicidade e às marcas. Mas, pela definição, um coreto é um pavilhão erigido em praças ou jardins públicos, pensado para concertos musicais. Deveria ser um espaço que atraísse talentos locais — quem sabe até da própria escola? Um lugar para oficinas, shows, danças, encenações, um ponto de encontro e expressão, de queixas sobre o que não anda bem. Não consta em lugar algum que fosse apropriado para se viver.