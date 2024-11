O que há de humano sobre o asfalto

A cena aconteceu na avenida Assis Brasil, uma das mais movimentadas de Porto Alegre. Lugar onde a grande cidade assumiu um ar degradado, de prédios feios e depósitos fechados, de muito asfalto e pouca escapatória. Mas de gente, apesar de tudo.



Um homem saiu de um bar, já meio tarde da noite. Há uma série de bares pontuando as esquinas da Assis Brasil: quase sempre botecos em mau estado, sujos e malcheirosos, mas com cerveja mais barata que a média. Não sei quem era esse homem, e jamais saberei: o quase nada que li no noticiário a seu respeito não revela seu nome, sua idade, sua situação financeira, a cor de sua pele. Deduzo que era um morador das redondezas, que rumava a pé para sua casa depois de tomar uns tragos. Talvez um alcoólatra, talvez alguém de coração partido, talvez apenas um bebedor eventual. Uma alma que vivia e, quem sabe, sofria, andando sozinha em uma noite quente de sexta-feira.

• LEIA TAMBÉM: Aquela risada no balcão dos pêssegos



Não chegou em casa: foi atropelado por uma moto e morreu ali mesmo, no asfalto, antes que chegasse algum socorro.



No asfalto morreu e, durante um bom tempo, no asfalto ficou. Enquanto viaturas da polícia e da empresa de trânsito tomavam as providências de praxe, o corpo ficou lá, estendido, como algo que simplesmente caiu pelo caminho. Não se pode nem apelar ao cancioneiro e dizer que morreu na contramão, pois tráfego quase não havia, e poucos olhares testemunhavam a trágica inconveniência daquele cadáver, exposto sem cuidado ao começo de madrugada.



Olhares poucos, sim, mas não alheios. Um morador de rua surgiu: seria bonito dizer que ele se destacou na multidão, mas, como dissemos, não havia multidão alguma da qual ele pudesse ter saído. Talvez se possa dizer que surgiu em meio às sombras, o que seria mais adequado ao cenário, mas também não me parece que tenha sido exatamente isso: ele apenas estava lá, como os moradores de rua de todos lugares sempre estão, existindo nas praças e calçadas com a certeza suave daqueles que não têm para onde ir. : foi atropelado por uma moto e morreu ali mesmo, no asfalto, antes que chegasse algum socorro.. Enquanto viaturas da polícia e da empresa de trânsito tomavam as providências de praxe, o corpo ficou lá, estendido, como algo que simplesmente caiu pelo caminho., e poucos olhares testemunhavam a trágica inconveniência daquele cadáver, exposto sem cuidado ao começo de madrugada.Olhares poucos, sim, mas não alheios. Um morador de rua surgiu: seria bonito dizer que ele se destacou na multidão, mas, como dissemos,. Talvez se possa dizer que surgiu em meio às sombras, o que seria mais adequado ao cenário, mas também não me parece que tenha sido exatamente isso: ele apenas estava lá, como os moradores de rua de todos lugares sempre estão, existindo nas praças e calçadas com a certeza suave daqueles que não têm para onde ir.