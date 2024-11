Corte do Carnaval de Porto Alegre será escolhida neste domingo

Porto Alegre conhecerá os integrantes da Corte do Carnaval 2025 neste domingo (1º) às 15h. O evento será na Casa do Gaúcho, localizada na rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 303. O show de abertura homenageará o Dia Nacional do Samba, comemorado no dia 2 de dezembro. Nos intervalos dos desfiles estão programadas apresentações das escolas de samba Restinga, Imperadores, Vila Isabel e Bambas.Uma das novidades deste ano é a divisão do júri em dois grupos. O primeiro avaliará os concorrentes nesta quinta-feira (28) em um encontro restrito. A segunda avaliação será no domingo para analisar a performance dos candidatos. O resultado se dará pelo somatório das notas. Ao todo, são 30 candidatos e candidatas.A escolha da Corte é uma realização da União das Entidades Carnavalescas de Todos os Grupos e Abrangentes de Porto Alegre (Uecgapa) e da União das Escolas de Samba de Porto Alegre (Uespa), com apoio da prefeitura e da União dos Destaques do Carnaval de Porto Alegre (Udesca).Serviço