Centro Cultural da UFRGS oferece oficina com a fotógrafa Rochele Zandavalli

O Centro Cultural da UFRGS e o projeto de extensão Fotografia e Vídeo na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo promovem a oficina teórico-prática “Colorindo fotografias com aquarelas” no dia 5 de dezembro, quinta-feira, das 14h30 às 17h30. A atividade, ministrada por Rochele Zandavalli, integra a programação relacionada à exposição “Transparência e opacidade I: fotografia na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo”.O encontro explora possibilidades criativas a partir da pintura em aquarela de fotografias em preto e branco. Serão apresentados repertórios de artistas que utilizam a técnica de pintura em seus trabalhos, além de um passo a passo do processo de colorização, de forma a misturar processos digitais e analógicos, fotográficos e pictóricos. A ministrante, Rochelle Zandavalli, é artista, pesquisadora, professora e fotógrafa. Atualmente faz doutorado em História, Teoria e Crítica em Artes Visuais pelo Programa de Pós-graduação em Artes Visuais do Instituto de Artes da UFRGS (PPGAV/UFRGS).A oficina é gratuita, mas requer inscrição (disponível neste link). Haverá emissão de certificado via Portal de Extensão da UFRGS. As pessoas participantes devem levar os seguintes materiais: fotografias em preto e branco em papel fotográfico fosco (podem ser feitas em minilab) com riqueza de tons de cinza (evitar as muito contrastadas e, se possível, levar duas cópias de cada imagem); aquarelas para fotografia das marcas Aqualine ou Ecoline (cores amarelo, ciano, magenta, preto, bege e sépia) ou tintas alternativas, como acrílica, canetas hidrocor e nanquim; e pincéis bem finos, de preferência pontiagudos, arredondados e macios.A exposição “Transparência e opacidade I: fotografia na Pinacoteca Barão de Santo Ângelo” pode ser visitada nas salas Nogueira e Laranjeira do Centro Cultural da UFRGS (Eng. Luiz Englert, 333), de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, até o dia 7 de janeiro de 2025. Entrada franca.