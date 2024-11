Disney On Ice abre abre venda de ingressos para apresentação em Porto Alegre

Está aberta, a partir desta quinta-feira (28), a venda dos ingressos para o espetáculo Disney On Ice, que ocorrerá no Ginásio Gigantinho, no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre, de 27 de maio a 1º de junho de 2025. As sessões das apresentações ocorrem em horários variados. A classificação é livre, porém menores de 14 anos somente podem entrar no evento acompanhado dos pais ou responsáveis.

O espetáculo de patinação retrata momentos de histórias clássicas da Disney, como Aladin, Mary Poppins e Rei Leão, além de sucessos recentes da Disney, incluindo Moana e Toy Story. O evento havia sido adiado devido às enchentes que atingiram o RS em maio de 2024. Por isso, entradas anteriormente adquiridas para as apresentações de 2024 continuarão válidos para as novas datas de 2025, sem necessidade de troca, mantendo condições previamente estabelecidas.

Os ingressos custam a partir de R$ 21,00 na modalidade ingresso popular, para as arquibancadas e portões 3 e 5, custando R$ 50,00 com o preço-base no mesmo local. Podem variar até R$ 200,00 para modalidade Vip. Também podem ser acrescidos à taxas.

Além da capital do RS, o show de patinação também apresentará em São Paulo e Rio de Janeiro.

Valores lote 1:

Vip: a partir de R$200,00 + taxas

Especial: a partir de R$185,00 + taxas

Cadeira portão 1: a partir de R$130,00 + taxas

Arquibancada portão 3 e 5: a partir de R$50,00 + taxas

Arquibancada portão 3 e 5 (ingresso popular): a partir de R$21,00 + taxas

