Novo longa de Anna Muylaert chega aos cinemas invertendo os estereótipos de gênero

A aclamada diretora Anna Muylaert está de volta com seu sétimo longa-metragem, O Clube das Mulheres de Negócios, que chega aos cinemas de Porto Alegre neste final de semana. Ambientado em um mundo onde os estereótipos de gêneros são invertidos, mulheres ocupam posições de poder que normalmente são ocupados por homens, e homens cumprem os papeis de serem socialmente submissos.

Nessa realidade, Jongo (Luís Miranda), um fotógrafo renomado, chega de manhã ao lado do jovem e inexperiente jornalista, Candinho (Rafa Vitti) em um clube de campo decadente da alta sociedade de São Paulo, comandado por Cesárea (Cristina Pereira) e sua fiel escudeira, Brasília (Louise Cardoso).