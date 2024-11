Casa da Ospa promove concerto e recital neste final de semana

Combinando dois mestres do romantismo tardio, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) apresenta neste sábado (30), às 17h, o concerto Wagner & Strauss, com regência do maestro alemão Daniel Geiss e solos da cantora Eiko Senda. O espetáculo acontece na Sala Sinfônica do Complexo Cultural Casa da Ospa (av. Borges de Medeiros, 1.501), integrando a programação comemorativa ao Bicentenário da Imigração Alemã no Rio Grande do Sul e também a série de atrações finais da temporada da Ospa de 2024. Os ingressos podem ser encontrados na plataforma Sympla, por valores entre R$ 10,00 e R$ 50,00. No domingo (1), às 18h, é a vez do Trio Sonare apresentar o último recital do ano da Série Música de Câmara, na Sala de Recitais do complexo cultural. O evento acontece com entrada franca.

Diretor musical da Philharmonie Neubrandenburg e do Theatre Neubrandenburg/Neustrelitz, Geiss irá conduzir a Ospa em partes de óperas de Wagner que costumam ser também apresentadas em forma de concerto: abertura de O Navio Fantasma; prelúdio de Lohengrin; Prelúdio e Morte de Amor, de Tristão & Isolda.



No domingo, o Trio Sonare, composto por Diego Grendene (clarinete), Vladimir Romanov (viola) e Olinda Allessandrini (piano) irá interpretar Trio para clarinete, viola e piano, K. 498 (ou Trio Kegelstatt), do compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart (175-1791), e quatro trechos de Oito peças para clarinete, viola e piano, op. 83, compostas pelo alemão Max Bruch (1838-1920).