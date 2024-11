Concerto da Banda de Música da Base Aérea de Canoas celebra a força dos gaúchos durante as enchentes

A Banda de Música da Base Aérea de Canoas, junto a integrantes da Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira, apresenta nesta sexta-feira (29), a partir das 20h, um concerto especial que revisita o episódio das enchentes, com a luta e a reconstrução vividas pelo povo gaúcho neste ano. Ele será realizado no Multiplan Hall, centro de eventos do ParkShopping Canoas (Av. Farroupilha, 4545), com entrada gratuita e reserva de ingressos antecipados através do aplicativo Multi. De acordo com o Major Roberto Bellini, a apresentação vinha sendo pensada desde o início do ano, como forma de celebrar os 80 anos da Base Aérea, completados em agosto. Contudo, após as enchentes de maio e o papel assumido pela instituição no auxílio ao Estado, ela foi adaptada para lembrar a luta e a esperança que marcaram o episódio. O repertório é de, exclusivamente, músicas gaúchas, em uma sequência que começa na tristeza das chuvas e avança em direção à vitória e superação do povo gaúcho.