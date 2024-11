Indie norte-americano do Crumb sobe ao palco do Opinião neste domingo

Com quase 10 anos de estrada e uma bem repercutida passagem pelo Brasil em 2022, o Crumb retornará ao nosso País para mais uma sequência de shows. O quarteto indie nova-iorquino, que há pouco soltou o seu terceiro trabalho de estúdio, vai subir ao palco do Opinião (rua José do Patrocíni, 834), no domingo (24), às 19h30min, contando com a abertura dos paulistas do Pluma. Ingressos em terceiro lote, a partir de R$ 80,00, no Sympla. Indo do dream pop ao rock psicodélico, a banda estará aqui com o repertório do recente Amama, que ainda flerta com o lo-fi, com o jazz e com os beats do tri hop. Impulsionado pelas faixas Amama, The Bug e Side by Side, o registro dá continuidade à trajetória ascendente do grupo liderado pela vocalista e multi-instrumentista Lila Ramani, que já tocou nos principais festivais da Europa e tem outros dois discos elogiados pela imprensa internacional na bagagem.Já o Pluma, que está na estrada desde 2020, acabou de soltar o seu primeiro trabalho completo de estúdio, chamado Não Leve a Mal. Entre elementos de R&B, jazz, pop e rock psicodélico, o grupo conquistou o seu espaço na cena indie brasileira e participou de alguns festivais renomados, como o Balaclavafest e o Primavera Sound. O grupo é formado por Marina Reis (vocal), Diego Vargas (teclado/synth), Guilherme Cunha (baixo) e Lucas Teixeira (bateria).