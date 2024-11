Livraria do Pontal Shopping recebe sessão de autógrafos com Bruna Lombardi

Com uma carreira de modelo, escritora, atriz global e considerada uma das mulheres de maior destaque da sua geração, Bruna Lombardi será a grande atração na Livraria Santos do Pontal Shopping no dia 23 de novembro com o lançamento e sessão de autógrafos do seu livro Manual para Corações Machucados. A obra apresenta uma coleção de 88 crônicas escritas por Bruna que abordam temas da sua trajetória e como o amor cura as feridas emocionais. O lançamento é gratuito e acontecerá das 17h às 19h.

O novo livro da atriz e escritora tem o amor como fio condutor, apresentando reflexões sobre temas do cotidiano e até mesmo com a inteligência artificial, a violência e a sororidade. As crônicas abordam ainda as perdas, descobertas e transformações da vida, sempre sob o olhar do amor como o caminho para o processo de cura.



Esse é o livro mais recente da autora, que também já lançou obras como os poemas Clímax e Poesia Reunida, além de Filmes Proibidos, Jogo da Felicidade, entre outras. Como atriz global, ela ficou consagrada em novelas como "Sem Lenço, Sem Documento", "Gigolô", entre outras.