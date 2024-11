Produto Nacional tem agenda intensa durante feriado de Consciência Negra

A Produto Nacional, conhecida pelos hits “Esperança”, “Reggae Paradise”, “Oprimidos e Opressores” e “A Mão do Justo”, segue com uma intensa agenda de shows no mês de novembro. No dia 19, véspera de feriado, estará no Espaço 512,às 22h. Na oportunidade, a Sintonize fará o show de abertura. Já no Dia da Consciência Negra, a banda é uma das atrações do Festival de Porongos, no Morro da Cruz, evento com entrada franca, a partir das 16h30. Os shows integram a agenda de comemorações de 35 anos da Produto Nacional.O espetáculo passa a limpo a carreira do grupo que vai relembrar suas composições de maior sucesso e um compilado de hits do dvd Produto Nacional - 20 anos. Além disso, a banda apresentará algumas composições do novo trabalho intitulado O amor é o guia.A Produto Nacional é uma das bandas pioneiras do reggae no Rio Grande do Sul, conta com três discos de estúdio e diversas participações em coletâneas. Sua história foi reconhecida pela Câmara Municipal de Porto Alegre pelo comprometimento com as causas sociais e raciais com o Prêmio Artístico Lupicínio Rodrigues, em 2003.