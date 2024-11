Paulinho Fagundes, Dionísio Souza e Lucas Fê celebram o Dia da Consciência Negra no Espaço 373

Nesta quarta-feira (20), Paulinho Fagundes, Dionísio Souza e Lucas Fê se unem no palco do Espaço 373 (Comendador Coruja, 373) com um repertório em homenagem ao Dia da Consciência Negra. A data relembra a luta dos escravos e a morte de Zumbi, que comandou o Quilombo dos Palmares, e foi morto em 20 de novembro de 1695.Entre as canções escolhidas para esta celebração estão Sábia Negritude (Guinga), Sinhá (João Bosco e Chico Buarque) e Origens (Bagre e Nico Fagundes). Além de músicas autorais de KIAI Grupo e de Paulinho, o violinista mostra a canção inédita composta com Gelson Oliveira, Guerreiros de Ébano.