Opinião traz show com Acústicos & Valvulados, Da Guedes e Luciano Reis na véspera de feriado

O Opinião (José do Patrocínio, 834) vai receber, nesta terça-feira (19), um encontro de duas bandas importantes para a consolidação da música gaúcha em todo o Brasil. O Acústicos & Valvulados e o Da Guedes, que possuem mais de 30 anos de carreira e já realizaram inúmeras turnês pelo nosso país, se juntarão a Luciano Reis, que desde 2022 apresenta clássicos do rock ao violino elétrico com o projeto Rock Concert. O show começa às 23h, e os ingressos (em segundo lote) estão no Sympla, a partir de R$ 50,00.Dono de hits como Fim de Tarde com Você e Até a Hora de Parar, o Acústicos & Valvulados contabiliza quase 100 mil ouvintes mensais no Spotify. O grupo despontou quando o seu terceiro trabalho de estúdio chegou às lojas em 2001, marcado pela pegada enérgica dos sucessos O Nome Dessa Rua, Remédio e Suspenso no Espaço. O seu single mais recente se chama Mesmo que Ninguém te Veja. Já o Da Guedes ganhou a atenção do público e da crítica quando Morro Seco mas Não Me Entrego foi lançado, em 2002. Impulsionado por faixas como Bem Nessa, Fração e Dr. Destino, o registro levou o grupo ao exterior e ao MTV Video Music Brasil, concorrendo na categoria Videoclipe de Rap com Jornada. Interrompendo um hiato criativo de 15 anos, a banda soltou há pouco o single Hardcore.