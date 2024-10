Da Guedes, instituição do rap e hip hop gaúcho, celebra 30 anos com agenda intensa

O Rio Grande do Sul vivenciou, na década de 1990, uma notável efervescência musical. Todavia, o rock'n'roll não conseguia, sozinho e de forma irrestrita, representar a rebeldia e os anseios sociais da juventude gaúcha. Catapultada pelo lançamento do álbum Cinco Elementos, em 1999, a Da Guedes (nome em alusão à Rua Guedes da Luz, onde o grupo formou-se) surgiu nesse momento histórico conquistando espaço nos cenários do rap e hip hop brasileiros. Inicialmente, constavam entre os "cinco elementos" que davam suas vozes ao grupo Baze, Nitro G, Negro X, DJ Deelay e Antônio "Padeiro".

Primeiro batizada com o nome de Sons of Guedes (ou S of G), a Da Guedes escreveu a própria trajetória tendo na união e na colaboração as palavras chave de sua arte. O lirismo do rap e do hip hop, com seus versos criados nas ruas, converteu-se no instrumento do qual fizeram uso para denunciar as mazelas tanto de sua comunidade, situada no bairro Partenon, quanto do Brasil e do mundo. Hits da banda como Minha cultura e Dr. Destino levaram ao público uma mensagem de conscientização que também colocou em consonância críticas sociais e diversão musical.

Como reforço ao legado desses mais de 30 anos de atividade, a Da Guedes agora mira o futuro, prometendo novidades musicais para muito em breve. Uma delas é a nova canção, que deverá ser lançada tendo como base sample o hino da Graforréia Xilarmônica Amigo punk. A outra é o álbum de inéditas, no qual Baze, Nitro G e DJ Deeley - os três atuais integrantes - vêm trabalhando com previsão de sair no ano que vem.

"Eu sempre fico pensando na façanha que foi a trajetória da Da Guedes. A gente começou do nada, praticamente, mas conseguimos evoluir de forma surpreendente. De apenas um toca-discos e utilizando bases instrumentais de grupos gringos, no início de nossa caminhada, além de termos conseguido atingir bastante público, lançamos uma série de discos, gravamos videoclipes e um DVD. Também fizemos muitas turnês tocando em tudo quanto é lugar do Brasil", avalia DJ Deeley. O músico ainda acrescenta que, por conta dessa movimentação toda, a Da Guedes passou a ser conhecida em todo o País: "Até hoje, onde quer que a gente vá, somos reconhecidos no Brasil como referência do rap e do hip hop feitos aqui no Rio Grande do Sul".

DJ, skatista e também prolífico agitador cultural nas "quebradas" de Porto Alegre, Buiu Rodriguez é convicto ao afirmar que, em sua arte musical, a Da Guedes (que conta com a admiração de nomes, entre outros, como GOG, Marcelo D2 e Thaíde) é uma das mais importantes referências nacionais. "A Da Guedes, sem sombra de dúvida, hoje é um dos principais nomes do Brasil, tanto no rap quanto no hip hop", ele crava. As palavras de Rodriguez encontram concordância na opinião do rapper Piá. Um dos precursores do movimento hip hop riograndense e fundador da banda Lords, Piá recorda que em 1996, quando produziu a coletânea de rap gaúcho intitulada Gás Rap Total, reunindo várias bandas da época, a única música que já lhe chegou totalmente pronta foi a faixa Isso é Brasil, dos futuros Da Guedes (no disco eles ainda aparecem como S of G). "Desde o embrião, a Da Guedes já era uma banda criativamente muito forte, porque desde o começo sempre formou inúmeros talentos em sua formação", destaca Piá.

DJ Deelay afirma que, embora o grupo tenha ficado um período em stand by nos últimos anos, devido a projetos individuais de seus integrantes, o retorno da Da Guedes à estrada chega marcado por uma agenda de shows que encontra-se lotada até o final do ano e também por inúmeros convites para participar de festivais. Independente de tudo, ressalta Deelay, o mais importante é que o grupo continua com sua criatividade a mil, escrevendo novas canções, planejando novos álbuns e fazendo shows. E, principalmente, sempre mantendo a disposição para meter o pé continuamente na estrada. "A Da Guedes, como nós mesmos sempre costumamos dizer, não para. E não pretendemos parar tão cedo", ele avisa.