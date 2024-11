"Livro Valente" marca Feira do Livro de Porto Alegre e a retomada do setor

Dasde maio. Apenas na livraria Espírita, mais de 21 mil livros foram perdidos pela cheia. De acordo com Roseni, a venda dos livros com o selo ocorreu de forma despretensiosa. “Trouxemos para feira, mas a procura direcionada começou depois da divulgação pelo presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, Maximiliano Ledur”, complementa.A expectativa é que o selo possa se tornar uma marca também entre os livreiros atingidos. A iniciativa possibilitou a venda de 3,6 mil exemplares, até este domingo (17).. Desde o primeiro dia, segundo a Câmara Rio-Grandense do Livro, as livrarias estão apostando na modalidade, o que, geralmente, era visto apenas na reta final.Com a expectativa de encontrar bons preços, o estudante Lucas Eduardo Fernandes, de Sapiranga, no Vales dos Sinos, aproveitou o tempo firme para visitar a feira neste domingo (17), como um presente de aniversário. “A sorte é que o cartão dele tem limite”, brinca a mãe Quelen Fernandes, que considera a leitura algo fundamental durante a vida.

Um símbolo de resistência e sobrevivência - é assim que os livros atingidos pelas enchentes de maio no Rio Grande do Sul recebem destaque na 70ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre. O selo “ Livro Valente ” é uma iniciativa da livraria Espírita, com sede no 4° Distrito, que marca tanto os exemplares quanto a história dos livreiros diante da enchente de 2024 . “Quando entramos pela primeira vez na loja, pensamos que tínhamos perdido tudo. Aos poucos, vimos que algumas coisas poderiam ser salvas. Conforme as avaliações realizadas, a equipe comentava: esse livro é valente!”, conta Roseni Siqueira Kohlmann, uma das responsáveis pela iniciativa. Cerca de cinco mil exemplares ganharam a etiqueta .

Combinação de três feriados favorece Feira do Livro

A combinação do tempo firme com os três feriados no mês de novembro contribui tanto para aumento no número de vendas quanto na movimentação das atrações da 70ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre. Mais de 130 mil exemplares já foram vendidos, segundo o último levantamento da Câmara Rio-Grandense do Livro. A expectativa é que o 20 de novembro, feriado destinado à Consciência Negra e último dia da feira, alavanque os números.



“O movimento na última sexta-feira (15), feriado da Proclamação da República, possibilitou que muitas pessoas do interior viessem para a feira. As atividades estavam todas lotadas, com filas de mais de duas horas”, destaca o presidente da entidade organizadora da Feira do Livro, Maximiliano Ledur. De acordo com ele, devido às altas temperaturas, o movimento foi mais intenso nas primeiras horas do dia e no final da tarde.



Entre as atrações do último final de semana do evento, o encontro de influenciadores digitais com escritores jovens. “Segundo as pesquisas, o público que mais está comprando está entre 15 a 35 anos, muito por conta da tecnologia”, reforça Maximiliano Ledur. Os encontros também geraram grandes filas, com mais de três horas de espera para autógrafos.



Preço justo também é um dos focos dos sebos. “Há um aumento de 20% em nossas vendas, na comparação com a edição passada”, detalha o proprietário do Beco dos Livros, Guilherme Dullius. O movimento também se intensificou durante o feriado de finados e Proclamação da República.