Espetáculo de dança urbana 'Remix na roda' faz três apresentações em espaços culturais de Porto Alegre

De 19 de novembro a 17 de dezembro, o dançarino, coreógrafo e professor Marcos Bocão (nome artístico de Marco Rodrigues), um dos precursores das danças urbanas no Estado, irá realizar oficinas gratuitas e uma apresentação com entrada franca de seu trabalho solo Remix na roda. O espetáculo terá sessões nesta quarta-feira (20), no espaço Zona Cultural (av. Alberto Bins, 900); no dia 27, no Teatro Túlio Piva (Rua da República, 575), e no dia 17 de dezembro na Sala Álvaro Moreyra do Centro Municipal de Cultura (av. Érico Veríssimo, 307). Em todos os casos, as apresentações ocorrem às 20h e os ingressos devem ser solicitados pela plataforma Sympla. Já as ofcinas de dança urbana acontecem das 19h às 21h desta terça-feira (19) no Zona Cultural; às 11h do dia 27 no Espaço n (Rua da República, 433 - sala 101) e às 11h do dia 17 de dezembro na Sala Álvaro Moreyra. As incrições devem ser feitas no site grupomyhouse.

Fruto da pesquisa realizada e publicada na dissertação de Mestrado Corpos Remixados nas Danças Urbanas, defendida por Bocão no Programa de Pós-graduação de Artes Cênicas da Ufrgs, em 2018, o espetáculo mostra um corpo que carrega registros de uma época que transpassa os anos 1980, 1990 e 2000 até sua incursão no campo acadêmico. O trabalho conta com recursos da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº195/2022) e tem cireção cênica de Patrícia Fagundes., que também assina a dramaturgia, ao lado do artista.

“Remix” é um termo que se aplica ao hibridismo que reflete sobre as trocas culturais e a miscigenação para fusões raciais, originalmente, aplicado à música e que tornou-se famoso ao final do século passado com o surgimento do estilo musical hip hop, a primeira forma de música a incorporar samples de gravações já existentes. Em se tratando de uma pesquisa brasileira no campo das danças urbanas que envolvem a relação de troca entre países, como no caso de Estados Unidos e Brasil, Bocão propõe um "corpo remixado" influenciado por essas duas culturas, mas sem que haja privilégios de uma sobre a outra, independente dos poderes sociais e econômicos.