Prefeitura abre inscrições para novos expositores na feira de artesanato do Bom Fim

As inscrições para a seleção pública de novos expositores da Feira de Artesanato do Mercado do Bom Fim estão abertas até sexta-feira, dia 22. São oferecidas seis vagas. A feira ocorre semanalmente aos sábados e domingos, no Largo José Faibes Lubianca, s/nº.

, o interessado deve preencher o formulário on-line no link ou comparecer à sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), localizada na rua Frederico Mentz, 1606, das 14h às 16h. De acordo com o edital, cada artesão poderá se inscrever com até duas matérias-primas.O candidato deve apresentar (original e cópia) do RG e CPF (ou outro documento de identidade com foto); carteira de artesão da FGTAS (atualizada); carteira do Programa Brasileiro do Artesanato (atualizada); e comprovante de residência (em nome do candidato à vaga ou declaração).. Para mais informações, o interessado deve fazer contato através do e-mail: [email protected]