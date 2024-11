Tailor Diniz lança Os Canibais da Rua do Arvoredo na Feira do Livro de Porto Alegre

Escritor e roteirista de cinema e TV, Tailor Diniz lançará neste sábado (16), às 18h, na Feira do Livro de Porto Alegre, Os canibais da Rua do Arvoredo (Lucens Editorial, 203 páginas, R$66,90), romance de entretenimento, finalista do Prêmio Jabuti – que será revelado no dia 19 de novembro pela Câmara Brasileira do Livro.



Essa é a vigésima publicação do autor, que já recebeu vários prêmios. Foi semifinalista do Prêmio Oceanos de Literatura 2015 com Em linha reta, recebeu o Prêmio Açorianos de Literatura com Transversais do tempo, melhor livro de contos de 2007. Além disso, Crime na Feira do Livro foi traduzido na Alemanha e lançado na Feira de Frankfurt, em 2013. A superfície da sombra foi traduzido na Bulgária e adaptado para o cinema pelo diretor Paulo Nascimento em 2017. Tailor conquistou prêmios também nos festivais de cinema de Gramado e de Brasília com seus roteiros.



Com Os Canibais da Rua do Arvoredo, Diniz atualiza a história de um caso de canibalismo que aconteceu em Porto Alegre no século 19 quando o casal Catarina e José fazia linguiça de carne humana na Rua do Arvoredo e vendia nas redondezas, assunto que foi motivo de estudos acadêmicos e inspirou livros e peças de teatro. O livro está na banca 46, da Livraria Isasul.