Paulo Ricardo apresenta show intimista com clássicos do RPM, da carreira solo e do rock nacional e internacional

O show Voz, Violão e Rock N Roll, de Paulo Ricardo, promete aproximar o artista do público, que vai se surpreender ao ouvir clássicos do rock nacional como Olhar 43 e Rádio Pirata em versões mais despojadas, cruas e viscerais, que remetem ao folk e ao blues. O evento acontece nesta quinta-feira (14), às 20h30min, no Teatro do Bourbon Country (av. Túlio de Rose, 80). Os ingressos estão à venda a partir de R$110,00 na plataforma Uhuu. Baladas como Tudo Por Nada e A Cruz E A Espada também ganham releituras inéditas e especiais, entre outras. No palco, Paulo é acompanhado pelo virtuoso guitarrista Ícaro Scagliussi.A apresentação intimista, que já foi assistida por mais de 200 mil espectadores em todo o país – e vem recebendo grandes elogios do público e da crítica – conta com grandes sucessos do RPM, músicas da carreira solo de Paulo Ricardo e ainda apresenta um set com covers de clássicos do rock internacional, além de homenagens para Renato Russo, Caetano Veloso, Cazuza e Secos e Molhados.Os últimos anos aproximaram Paulo Ricardo do violão, seja através de lives durante as pandemias, de vídeos para suas redes sociais ou até mesmo de momentos de criatividade, onde o violão auxilia novas composições. A partir daí surgiu, pela primeira vez em seus mais de trinta anos de carreira, a vontade de montar um espetáculo todo no modo acústico, formato que foi consagrado nos anos 90 e 2000, com unpluggeds promovidos pela MTV e lançados em CD/DVD, vendendo milhões de cópias ao redor do mundo.