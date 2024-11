Sandra Sá encerra a programação do 18º Palco Giratório Sesc em Porto Alegre nesta quinta-feira

A 18ª edição do Palco Giratório Sesc em Porto Alegre, que começou no dia 31 de outubro, segue com programação intensa ao longo desta semana. Entre hoje (12) e quinta (14), serão 14 apresentações que englobam teatro, dança, música e circo. Entre os destaques, estão o musical Leci Brandão - Na Palma da Mão, o premiado espetáculo Herança e o show de Sandra Sá, que finaliza a programação da edição com participação especial da escola de samba Bambas da Orgia. Os três acontecem no Theatro São Pedro, um dos mais tradicionais palcos da Capital.



Os ingressos para os espetáculos seguem à venda no site www.sesc-rs.com.br/palcogiratorio e, havendo disponibilidade, 1h antes de cada apresentação na bilheteria dos respectivos teatros. Em geral, os valores custam entre R$20,00 e R$40,00. Para os espetáculos Leci Brandão – na palma da mão (sessão de Porto Alegre) e Sandra Sá – ao vivo, especialmente, os ingressos custam a partir de R$30,00.



Na terça-feira (12), a faixa das 15h do Teatro do Sesc Alberto Bins (av. Alberto Bins, 665) segue dedicada ao público infantojuvenil com a peça gaúcha Vampirices, da Rococó Produções Artísticas e Culturais. Às 19h, a Casa de Cultura Mário Quintana recebe a encenação do espetáculo de dança Adobe, no Teatro Bruno Kiefer (Rua dos Andradas, 736). No mesmo horário, o Teatro do Sesc Canoas (av. Guilherme Schell, 5340) recebe o Nuvem de Pássaros, trabalho de dança do Rio Grande do Norte. Por fim, o carioca Leci Brandão: Na Palma da Mão, que homenageia a trajetória de Leci Brandão, encerra a programação da noite, no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/n).



No penúltimo dia do festival, quarta-feira (13), terá o gaúcho Kaiu da Kombi, no Teatro do Sesc Alberto Bins, a partir das 19h. Gravataí, na Região Metropolitana, recebe, a partir das 20h, O Equilibrista, do Distrito Federal. O CHC Santa Casa (av. Independência, 75) terá a premiére nacional do espetáculo Idade é um Sentimento, trabalho dirigido pela celebrada diretora porto-alegrense Camila Bauer, com texto da autora canadense Haley Mcgee. Novamente, o Theatro São Pedro fecha a agenda do dia, desta vez com Herança, da Cia Burlantins, de Minas Gerais, às 21h. O espetáculo tem tradução em Libras e é estrelado por Maurício Tizumba.



O fechamento do Palco Giratório na quinta-feira (14), reúne espetáculos para todos os públicos. A partir das 14h30min, o Teatro do Sesc Canoas recebe o infantil Maria Peçonha. Logo após, às 15h, o Teatro Bruno Kiefer será palco do gaúcho Katchaku Katchaka: Era Uma Vez Em Odjeidjé. Às 19h, o brasiliense O Equilibrista tem nova sessão no Teatro do Sesc Alberto Bins, enquanto o Teatro do Sesc Gravataí será cenário do musical Leci Brandão: Na Palma da Mão. O CHC Santa Casa tem novamente Idade é um Sentimento, a partir das 20h. O encontro de uma das maiores vozes da música brasileira com a mais antiga escola de samba em atividade do sul do Brasil encerra a programação: a partir das 21h, Sandra Sá traz ao Theatro São Pedro uma reunião de seus clássicos, ao lado da escola de samba Bambas da Orgia.