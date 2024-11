Fresno apresenta turnê Eu Nunca Fui Embora no Araújo Vianna

Recentemente, a banda Fresno lançou mais um capítulo de sua narrativa: o álbum Eu Nunca Fui Embora (2024), que aborda as diferentes facetas de relacionamentos e tem Pabllo Vittar como participação especial em Eu Te Amo / Eu Te Odeio (IÔ-IÔ), além de NX Zero em Se Eu For Vou Com Você, Chitãozinho e Xororó em Camadas, Dead Fish em Essa Vida Ainda Vai nos Matar, e Filipe Catto em Diga Parte Final. Este momento é brindado com uma nova turnê que chega a Porto Alegre, no mês de novembro, para duas apresentações no Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685). O primeiro show na cidade será na sexta-feira (15) às 21h, sendo uma data extra para os fãs gaúchos, e a segunda apresentação ocorre no domingo (17) às 20h. Os ingressos já estão disponíveis no Sympla, a partir de R$80,00.São 25 anos de Fresno. Poucas são as bandas que alcançam este marco e seguem ativas nos dias atuais, sem interrupções e/ou hiatos. As histórias contadas neste tempo por meio das canções se misturam com a vida de Lucas Silveira (voz e guitarra), Vavo (guitarra) e Guerra (bateria); e funcionam quase como um diário em que é possível acompanhar a evolução do trio. Os lançamentos da Fresno se desdobram para além da parte sonora: o novo disco do trio, Eu Nunca Fui Embora, é marcado por uma nova identidade visual, inspirada no final da década de 1970. O processo de impressão adotado para os materiais do álbum é a risografia — algo equivalente a uma xerox colorida com quatro cores vibrantes, semelhante a uma foto de revista.Sucessor de sua alegria foi cancelada (2019) e Vou Ter Que Me Virar (2021), Eu Nunca Fui Embora mostra como Lucas, Vavo e Guerra conseguem se reinventar. A turnê ainda tem passagem confirmada por São José do Rio Preto, no Awê Festival; Nova Iguaçu, no Rock Festival; e em Vitória, no Oasis Beach Club. Novas datas serão anunciadas em breve.