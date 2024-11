Orquestra Villa-Lobos apresenta espetáculo Paz & Amor na Feira do Livro

Durante a 70ª Feira do Livro de Porto Alegre, a Orquestra Villa-Lobos apresenta no próximo sábado (16), às 11h, no Teatro Carlos Urbim, o espetáculo Paz & Amor.

Inspirado no movimento hippie, que surgiu no Estados Unidos nos anos 1960 como símbolo da contracultura e protesto contra a Guerra do Vietnã. Paz & Amor bebe na fonte do emblemático musical “Hair” (Broadway, 1968) e do Festival de Woodstock (NY, 1969) e transita pela música pop, rock, reggae, samba, slam com forte estética visual.

• LEIA TAMBÉM: Cerca de 130 mil livros foram vendidos nos primeiros dez dias da Feira do Livro de Porto Alegre

O espetáculo estreou em 2018 no Auditório Araújo Vianna, com sucesso de público, sendo vencedor do Prêmio Açorianos de Música como o Melhor Espetáculo do Ano. Na época, envolveu uma grandiosa produção com orquestra, companhia de dança, corais e músicos convidados.

A apresentação é uma promoção do Sarau do Solar da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e da 70ª Feira do Livro de Porto Alegre. Contará com 25 músicos da orquestra, dos(as) cantores(as) Ana Althoff, Beto Chedid, Geyson William e Stephanie Soeiron e da slammer Juliana Luise, com regência de Cecília Silveira. A entrada é franca.