Música na UFCSPA traz o folk da Banda Supersônicos a Vapor

Os músicos José Luís Lui e Gilnei da Costa Cunha apresentam na quarta-feira (13) às 19h no Teatro Moacyr Scliar (av. Sarmento Leite, 245) o show Andaluz Supersônica, com entrada franca. A dupla acústica de música folk Supersônicos a Vapor trará para o palco violão, mandolin, ukulele, harmônica e guitarra que, junto com suas vozes, comporão o espetáculo. Para os músicos da banda, as letras estão sempre à frente da sonoridade, com versos que falam de liberdade e inconformismo com as convenções modernas, em favor das tecnologias e estratégias de mercado. A dupla Supersônicos a Vapor conduz seu trabalho desde 1998, com participações em festivais como o II Festival de Música de Porto Alegre, o Festival de Rock Alternativo (Bar Opinião) e o FestiRock Acústico, quando receberam os troféus de melhor música e arranjo e de melhor grupo vocal. O grupo fez diversas apresentações na capital e no interior, entre elas no Instituto Goethe e no Teatro Túlio Piva.A apresentação encerra a série Música na UFCSPA, edição 2024, que traz projetos selecionados por editais, abertos à sociedade, para apresentação no Teatro Moacyr Scliar. Em dezembro, o edital 2025 será lançado.