Wander Wildner apresenta seu show Canções Iluminadas de Amor Incondicional no Theatro Fuga

Figura incontornável do cenário musical brasileiro, Wander Wildner é um nome que ecoa através das décadas. Artista versátil, capaz de se reinventar e continuar criando músicas relevantes, com 14 álbuns em sua carreira solo e 2 livros, ele segue deixando uma marca duradoura no cenário do rock, inspirando gerações de músicos ao longo do caminho. No novo show de quinta-feira (14), às 21h, no Theatro Fuga (Rua dos Andradas, 673), Wander nos brinda com mais uma noite de Canções Iluminadas de Amor Incondicional. Os ingressos estão à venda no Sympla, a partir de R$40,00 + taxas.



Uma lenda viva, conhecido por sua atitude desafiadora, letras provocativas e apresentações catárticas no palco, Wander estará acompanhado de músicos Rust Machado (guitarra), Gabriel Guedes (guitarra), Clauber Scholles (baixo), Rika Barcellos (bateria).



No show, Wander faz uma viagem sideral emocionante e interpreta um repertório que inclui sucessos de sua trajetória, como Rodando el Mundo, Eu tenho uma camiseta escrita eu te amo, Consigo ser alegre o tempo inteiro e também mostra muitas versões de clássicos nacionais e internacionais que estarão em seu próximo álbum, entre elas, destaque para Times Like These, do Foo Fighters, Dê um Rolê dos Novos Baianos, Beside You de Iggy Pop, Sangue Latino dos Secos & Molhados, e Redemption Song de Bob Marley.