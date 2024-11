Bebeto Alves é homenageado com documentário sobre os 20 anos de parceria musical

Em 7 de novembro, completa dois anos da morte do cantor, compositor, multiartista Bebeto Alves, um dos grandes ícones da música popular gaúcha, e Os BlackBagualNegoVéio é o registro definitivo dessa jornada. Roteirizado e produzido por Corsetti, o documentário será lançado na quarta (13), às 19h30min, na Cinemateca Paulo Amorim (Rua dos Andradas, 736). O filme reúne registros de shows, entrevistas e cenas de bastidores.Para Bebeto Alves, os BlackBagual eram a sua banda definitiva. Foram 20 anos de parceria com Marcelo Corsetti (guitarra), Rodrigo Rheinheimer (contrabaixo e vocais) e Luke Faro (bateria) e cinco discos gravados. Com cerca de uma hora de duração, Os BlackBagualNegoVéio oferece um olhar íntimo sobre o processo criativo de um artista complexo, que atravessou inúmeras transformações e nunca deixou de ultrapassar fronteiras estéticas. As histórias por trás dessas gravações serão compartilhadas na sessão comentada, que contará com a presença dos blackbagual.