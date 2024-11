Espetáculo "Clássicos da Broadway" mostra força do teatro musical em Porto Alegre

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) promove neste fim de semana o espetáculo “Clássicos da Broadway”, nos dias 9 e 10, às 17h e 18h, respectivamente, na Sala Sinfônica da Casa da Ospa (av. Borges de Medeiros, 1501). Com a regência de Manfredo Schmiedt e direção artística de Evandro Matté, o evento traz repertório de grandes sucessos do teatro musical mundial, escolhido junto aos solistas Felipe Assis Brasil e Giulia Nadruz.

LEIA TAMBÉM: Ospa traz Broadway a Porto Alegre no fim de semana



A ideia do espetáculo surgiu quando Schmiedt assistiu um vídeo de Giulia e Felipe cantando “In a Crowd of Thousands”, do musical Anastasia. Os solistas já se conheciam e eram amigos após serem colegas de elenco no musical “O Fantasma da Ópera”, como Christine e Raoul. O regente já conhecia Felipe, que fez parte do coro da Ospa por 10 anos, e posteriormente se mudou para São Paulo para se especializar em teatro musical. O convite foi aceito e o repertório montado em conjunto com os cantores, baseado em musicais já performados por eles, e alguns novos desafios.



O repertório do espetáculo conta com os musicais, Anastasia, Les Miserables, Mamma Mia, O Fantasma da Ópera, West Side Story, Funny Girl, Cats, Chess, The Greatest Showman, The Secret Garden e Phantom of the Opera.



Cantora e atriz, Giulia Nadruz está no mercado de teatro musical há mais de 15 anos, e em 2024 levou para casa o Prêmio Bibi Ferreira de Melhor Atriz, maior reconhecimento de teatro musical no Brasil, por Funny Girl - A Garota Genial. Para Giulia, o teatro musical tem o poder de conectar a música e a interpretação teatral de forma profunda. “Acho que chega no fundo do coração das pessoas, né? Emociona as pessoas num lugar muito específico. Sou suspeita pra falar, mas sou apaixonada por teatro musical, ele junta essas duas artes de uma forma que potencializa o poder da música.” quando Schmiedt assistiu um vídeo de Giulia e Felipe cantando “In a Crowd of Thousands”, do musical Anastasia. Os solistas já se conheciam e eram amigos após serem colegas de elenco no musical “O Fantasma da Ópera”, como Christine e Raoul., e posteriormente se mudou para São Paulo para se especializar em teatro musical. O convite foi aceito e o repertório montado em conjunto com os cantores, baseado em musicais já performados por eles, e alguns novos desafios.O repertório do espetáculo conta com os musicais, Anastasia, Les Miserables, Mamma Mia, O Fantasma da Ópera, West Side Story, Funny Girl, Cats, Chess, The Greatest Showman, The Secret Garden e Phantom of the Opera.Cantora e atriz,, maior reconhecimento de teatro musical no Brasil, por Funny Girl - A Garota Genial. Para Giulia, o teatro musical tem o poder de conectar a música e a interpretação teatral de forma profunda. “Emociona as pessoas num lugar muito específico. Sou suspeita pra falar, mas sou apaixonada por teatro musical, ele junta essas duas artes de uma forma que potencializa o poder da música.”



Giulia Nadruz venceu em 2024 o Prêmio Bibi Ferreira de Melhor Atriz Luiza Piffero/OSPA/Divulgação/JC

As apresentações contarão com intervenções teatrais e a participação do coro da Ospa – onde Felipe Assis Brasil participou dos 17 aos 27 anos. Segundo o ator, a experiência na Ospa foi de grande importância para o seu trabalho no teatro musical: “ A Ospa foi minha maior escola enquanto cantor e músico.”

Depois de 6 anos morando em São Paulo, o ator conta estar muito animado para voltar à Porto Alegre, e comenta que a Capital ainda não encontrou oficialmente o teatro musical. Ele explica a necessidade de muitos artistas do ramo precisarem ir ao eixo RJ-SP para poderem trabalhar, mesmo que haja alta demanda do público em Porto Alegre – os ingressos para o espetáculo esgotaram em 7 horas após o início das vendas.

Felipe Assis Brasil fez parte do coro da Ospa por 10 anos Luiza Piffero/OSPA/Divulgação/JC

Giulia diz ter ficado surpresa com a rapidez, e com o interesse. “É sinal que o público aqui de Porto Alegre se conecta com esse tipo de linguagem, que gosta de teatro musical, então quem sabe não trazemos mais soluções para cá.”



Felipe Assis Brasil ainda incentiva o investimento no teatro musical. “É uma coisa linda, que movimenta a cultura, que já provou que se pagar o royalty, o retorno do investimento é alto. Gera trabalhos informais, trabalhos formais. Musical entrega.”