4 Amigos desembarcam em Porto Alegre para show de comédia

O bem-sucedido projeto 4 Amigos, estrelado pelos humoristas Thiago Ventura, Afonso Padilha, Dihh Lopes e Márcio Donato, chega a Porto Alegre no sábado (9). A apresentação inicia às 21h, no palco do Auditório Araújo Vianna (av. Osvaldo Aranha, 685). A performance faz parte da turnê que celebra 10 anos do espetáculo e também marca a volta do tradicional quadro de sucesso Fila de Piadas. Os ingressos custam a partir de R$50,00 e estão à venda pelo site 10anos4amigos.com.br.



Fenômeno do humor nas plataformas digitais, o que torna 4 Amigos tão especial é a proximidade evidente entre os comediantes, dentro e fora dos palcos. Cada um traz seu estilo único e bem definido para o show, proporcionando uma mistura de talentos que agrega diversidade e qualidade ao espetáculo, enquanto se revezam no palco. O resultado é uma noite repleta de risos e diversão, onde o público pode desfrutar das melhores observações do cotidiano, piadas ácidas sobre relacionamentos, família e amizades.



O quadro Fila de Piadas faz parte da história dos 4 Amigos e se tornou um sucesso na internet, acumulando milhões de views no YouTube e viralizou nas redes sociais. Em fila, os comediantes se revezam no palco contando piadas e improvisando a partir de uma temática que muda conforme o espetáculo avança.

Recentemente, eles protagonizaram o maior show da história do projeto e do stand-up comedy nacional, diante de 7 mil pessoas no Rio de Janeiro, e realizaram sessão sold out, na Vibra São Paulo, em prol das vítimas da tragédia climática no Rio Grande do Sul.