Maracatu Truvão completa 20 anos e celebra com grande cortejo em Porto Alegre

O grupo Maracatu Truvão celebra, neste final de semana, 20 anos. Duas décadas de uma longa história de aprendizados com mestres pernambucanos e apresentações nos grandes eventos do calendário da cidade. Por isso, para comemorar, o grupo fará um grande cortejo, com grupos e artistas convidados, como Paulo Romeu e o grupo Afro Sul de Música e Dança neste sábado (9). A festa se inicia às 15h30min no Parque da Redenção. O evento é aberto ao público.O Umbuntu, de Alvorada, também desembarca em Porto Alegre para comemorar os 20 anos do Truvão. No repertório, músicas autorais, compostas por artistas gaúchos e pernambucanos, e ainda toadas de nações de maracatu de baque virado de Pernambuco, com as quais o grupo mantém ligação, como Estrela Brilhante do Recife, Porto Rico, Leão Coroado, Estrela Brilhante de Igarassu e Encanto do Dendê.Fundado em 14 de setembro de 2004, em Porto Alegre, o grupo se orgulha dessa trajetória, que começou tímida, em ensaios realizados no Parque da Redenção - onde ainda hoje realiza ensaios abertos com certa frequência – e ganhou corpo com suas apresentações envolventes. Todos os anos, o Truvão promove oficinas e apresentações com mestres de algumas das principais nações de maracatu de Pernambuco. Ao longo dessas duas décadas de história, trouxe a Porto Alegre dezenas de mestres e percussionistas dos maracatus pernambucanos. Esse intercâmbio propicia também que integrantes do grupo conheçam as sedes e as comunidades em que estão inseridas as nações tradicionais. O grupo mantém também conexão com diversos outros grupos de maracatu espalhados pelos três estados do sul do país, participando de encontros e oficinas conjuntas.