Caleb Faria Alves lança livro de poesias neste sábado

Doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo e professor do Departamento de Antropologia da Ufrgs, Caleb Faria Alves lançará seu primeiro livro de poesias neste sábado (9), às 18h, na Livraria Taverna (Rua dos Andradas, 736). Dias em que não me amo (Taverna, 104 páginas, R$58,00) traz 70 poemas que fazem um resgate afetivo, e por vezes doloroso, das memórias, refletindo sobre a existência humana e sobre utopias perdidas. A entrada é franca.Conforme Lea Masina, um dos grandes nomes da crítica literária do Rio Grande do Sul, que assina a orelha do livro, é pela vertente da arte que o autor tenta responder questões da Filosofia e da Psicanálise, usando o poder da palavra e a força da poesia como elemento propulsor da releitura do mundo. Em Dias em que não me amo ele escreve sobre a infância, baseando-se em suas memórias, mas também naquilo que ouve e convive, principalmente com seus alunos, sobretudo por sua posição como professor.Nascido no estado de São Paulo e radicado há 20 anos em Porto Alegre, Caleb ministra disciplinas sobre escrita, antropologia da arte e da cultura e indústria cultural. Os poemas trazem um pouco sobre o contraste de uma família do interior de São Paulo (São Roque) e da incompreensão de um filho que buscou outras alternativas, diferente daquilo que os pais apostaram.