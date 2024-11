Yustedes e Jei Silvanno unem forças em tributo a Fito Páez e Charly Garcia

A banda de rock em espanhol Yustedes e o cantor, compositor e musicista porto-alegrense Jei Silvanno unem forças na próxima edição do Ocidente Acústico, em uma noite em homenagem a Fito Páez e Charly Garcia. O show no Ocidente (Osvaldo Aranha, 960) será nesta quinta-feira (7), às 21h, e ingressos (R$ 50,00, com opções de meia entrada) estão à venda no Sympla. Yustedes faz rock em espanhol autoral e é composta pelo cantautor panamenho Rodrigo Pareja, (voz/guitarra), Camila Cali (voz), Alexandre Rauen (Bateria/Voz), Drunk Rodrigues (Baixo), Paulo Inchauspe (Guitarra/voz) e Guilherme Mittmann (teclados). Já o cantautor Jei Silvanno, em carreira solo após ter integrado a banda General BoniMores, vem se notabilizando por suas interpretações de clássicos do rock argentino.