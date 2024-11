Oasis anuncia show no Brasil com pré-venda a partir do dia 12 de novembro

A banda inglesa de rock formada no ano de 1991 Oasis anunciou, nesta terça-feira (5), shows na América do Sul. O Brasil está incluído no tour.





O cadastro para a pré-venda pode ser realizado no link https://oasis.os.fan/presale-latam-bs Os shows serão nos dias 22 e 23 de novembro de 2025 no Estádio do Morumbi, em São Paulo. “Povo do Brasil. O Carnaval chegou cedo. Se arrume e fique esperto. O Oasis vai te ver em breve”, postou a banda em seu perfil no Instagram.O cadastro para a pré-venda pode ser realizado no link

A pré-venda acontece na próxima terça-feira, 12 de novembro. A venda geral de ingressos acontece na quarta-feira, 13 de novembro, às 10h horário local.

A banda Oasis nasceu na cidade de Manchester. Na sua última formação, em 2009, era composta por Liam Gallagher, Noel Gallagher, Gem Archer, Andy Bell e Chris Sharrock.