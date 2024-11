Heloísa Fernandes apresenta recital solo de piano no Instituto Ling

Considerada uma das maiores instrumentistas brasileiras da atualidade, Heloísa Fernandes vem a Porto Alegre para uma apresentação solo de piano no Instituto Ling (rua João Caetano, 440) nesta quinta-feira (7), às 20h. Com um repertório centrado em sublimes interpretações e criações instrumentais, a artista paulista mostrará peças que consolidaram sua carreira profissional através da pesquisa da cultura popular. Os ingressos custam R$60,00 no valor inteiro e R$30,00 para quem tem direito a meia-entrada, e estão à venda no site www.institutoling.org.br e na recepção do centro cultural.Entre os destaques do recital está a obra Das Königreich Rücken, composição criada a partir de cartas de Maria Anna Mozart, talentosa irmã de Wolfgang Amadeus Mozart que foi impedida de seguir carreira por conta dos costumes do século XVIII. A música foi desenvolvida dentro do Projeto Ms. Mozart, da LG, e recebeu o prêmio de melhor composição original no Advertising & Design Festival, em Londres, em 2021. O programa também inclui trabalhos dedicados a outras protagonistas femininas, como faixas do quarto álbum de Heloísa, Inzu, resultado de pesquisa e inspiração sobre a obra da escritora tutsi Scholastique Mukasonga, sobrevivente aos massacres em Ruanda ocorridos na década de 90.Aclamada pela crítica por sua maestria, sensibilidade musical e improvisação, Heloísa gravou seu primeiro trabalho autoral, Fruto, ao lado de mestres como Zeca Assumpção e Naná Vasconcelos. Para o álbum seguinte, Candeias, pesquisou profundamente as melodias e ritmos documentados por Mário de Andrade e pesquisadores em 1936, criando suas composições a partir desses materiais pertencentes à cultura popular brasileira. Durante turnê nos Estados Unidos, recebeu convite de Thomas Zoells, diretor da Piano Forte Foundation em Chicago, para gravar um álbum solo. O resultado foi Faces, com composições e improvisações que nasceram das impressões da artista sobre o universo feminino e a sua relação com a mitologia grega.