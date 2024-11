O que vem por aí

Receitas da Aninha Comas, o livro que comemora os 75 anos da cozinheira e ex-apresentadora, na 70ª Feira do Livro de Porto Alegre, terá sessão de autógrafos, hoje, das 19h às 19h50min, na Praça da Alfândega.

O Atelier Veiga Lima & Gatelli, Betinha Schultz, Claudia Martinez, St. Trois e Faro9, com apoio de Raphaelli Hair Teraphy, estarão amanhã, na AZ Galeria, no encontro de solidariedade em benefício da Associação dos Amigos do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (AHMI).

O Baile das Glamours acontecerá na próxima sexta-feira, dia 8, na Associação Leopoldina Juvenil, quando serão escolhidas as representantes da entidade que atuarão nos projetos solidários da Liga Feminina de Combate ao Câncer.

O lançamento do livro inédito de Carlos Urbim, Maria Fumaça, na 70ª Feira do Livro, será no próximo domingo, dia 10, a partir das 16h30min, no Espaço Jovem Banrisul, com contação de histórias por Bárbara Catarina, homenagens de escritores e do filho Emiliano Urbim.