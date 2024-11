Circuito de Teatro de Rua Pelo Litoral Norte apresenta arte aos visitantes e moradores do Litoral Norte nos próximos meses

O Circuito de Teatro de Rua pelo Litoral Norte é um festival que se iniciou em outubro e propõe uma circulação de grupos dos diversos segmentos das artes cênicas pelo Litoral Norte do estado até 1 de dezembro. Realizado com recursos da Lei Complementar n° 195/2022, Lei Paulo Gustavo, o festival foi criado pelo produtor cultural Pascal Berten, morador de Maquiné. Em cartaz desde 10 de outubro, o festival promoverá ao todo trinta apresentações de espetáculos de teatro de rua em onze cidades entre Torres e Mostardas, tornando-se um dos grandes eventos do Litoral Norte no segmento das artes cênicas. A programação completa está nas redes sociais do evento, @circuitoteatroderua.Nas sete cidades onde passou, o circuito encantou o público em apresentações nas ruas e parques, sempre gratuitas e acessíveis a todos. O teatro de rua proporciona esse encontro com a arte num local do cotidiano e também uma experiência compartilhada entre pessoas dos mais diversos grupos sociais, faixas etárias e visões de mundo. Nos próximos dias, o Circuito apresenta a circulação do Grupo De Pernas Pro Ar e o espetáculo de bonecos gigantes MIRA. Na sequência vem o Grupo Ritornelo de Passo Fundo, mergulhando no imaginário das lendas gauchescas com a peça A Rosa-dos-Rumos. Ainda vai circular a Cia Divina Comédia de Maquiné com o espetáculo Bonecos de Pau, trazendo cenas típicas do teatro de bonecos popular nas culturas do Brasil, Itália e Inglaterra. O Grupo Oigalê de Porto Alegre vai apresentar a farsa gaudéria Deus e o Diabo na Terra de Miséria. Para encerrar, a Tribo de Atuadores Ói Nóis Aqui Traveiz apresenta sua mais recente criação Ubu Tropical, no dia 01 de dezembro em Imbé.Além disso, os grupos ministrarão uma oficina ao longo do projeto, totalizando sete oficinas de teatro em escolas públicas ou espaços culturais da região, com o intuito de fomentar as artes cênicas e instrumentalizar futuros profissionais. Toda a programacao tem cobertura audiovisual e o registro editado sera disponibilizado no canal do YouTube do festival: https://www.youtube.com/@CircuitoTeatroDeRua