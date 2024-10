Termina neste quinta-feira a votação popular para o Prêmio Senge-RS de Fotografia

Até esta quinta-feira (31), o público poderá escolher a foto que receberá Menção Honrosa e será exibida ao lado das demais vencedoras na cerimônia de entrega do Prêmio Senge de Fotografia, que ocorrerá no dia 27 de novembro, na sede do Sindicato dos Engenheiros, em Porto Alegre.



O tema desta edição do Prêmio, “Uma história de superação em fotos”, busca capturar momentos que simbolizam a reconstrução e a retomada da vida no Rio Grande do Sul.



As fotos também serão avaliadas por um júri formado por profissionais de renome nacional e internacional nas áreas de fotografia, jornalismo, publicidade e artes visuais.

A votação popular para o Prêmio Senge-RS de Fotografia pode ser feita no link senge.org.br/premio-de-fotografia.

Premiação

As melhores fotografias nas categorias Profissional, Amador e Especial (destinada a colaboradores do Senge-RS) serão premiadas com valores em dinheiro:



Categoria Profissional

1º lugar: R$ 4.000

2º lugar: R$ 2.000

3º lugar: R$ 1.000



Categoria Amador

1º lugar: R$ 2.000

2º lugar: R$ 1.000

3º lugar: R$ 500



Categoria Especial (diretores, conselheiros, representantes, colaboradores e fornecedores do Senge-RS)

1º lugar: R$ 2.000

2º lugar: R$ 1.000

3º lugar: R$ 500