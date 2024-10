Exposição apresenta protótipo da poltrona do teatro italiano do Multipalco

A partir desta quarta-feira (30), a exposição Teatro Italiano: sinta a emoção antes do primeiro aplauso apresenta para o público uma experiência instagramável para sentar na poltrona desenvolvida especialmente para o novo teatro italiano do Multipalco do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n). A exposição estará aberta com entrada franca até o dia 19 de dezembro na sala de exposições do Theatro, de terça a sábado, a partir das 15h, e domingos e feriados a partir das 16h. Em reta final, o teatro italiano do Multipalco, em breve, receberá a instalação das poltronas da plateia e camarotes, sendo o último espaço em obra do local, e que será inaugurado em março de 2025. A obra do Multipalco foi iniciada em 2003. A conclusão do complexo cultural Theatro São Pedro e Multipalco será um passo importante no desenvolvimento do Estado, que promete ser um marco cultural, colocando Porto Alegre em destaque nas artes cênicas do país.O projeto conta com mais de 18 mil m² de área construída, permitindo aumentar o atendimento de demandas culturais e educacionais. São cinco andares subterrâneos destinados às artes de palco, com o objetivo de oferecer a mais completa infraestrutura a artistas, técnicos e espectadores. Todos os espaços são utilizados para a realização de oficinas, workshops e aulas de música que promovem a inclusão sociocultural de jovens da região metropolitana de Porto Alegre, exceto o Teatro Italiano, que está em obras e com previsão de inauguração para março de 2025.