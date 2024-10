Museu da Cultura Hip Hop RS está com nova exposição em cartaz

Para celebrar 14 anos dedicados à arte visual dentro do universo da cultura Hip Hop no Rio Grande do Sul, o escritor de Graffiti e artista plástico Gabriel “Gas”, natural de Rio Grande, apresenta sua mais recente exposição. “Ga5: ResPirando Graffiti” traz quadros, ilustrações, fotos, e uma série de artigos e relatos pessoais, oferecendo uma visão íntima da trajetória do artista. A exposição com entrada gratuita ficará aberta para visitação até o dia 1º de dezembro, no Museu da Cultura Hip Hop RS, primeiro museu de hip hop da América Latina.

Selecionada na primeira chamada do edital Vem Pro Museu, “Ga5: ResPirando Graffiti” é a segunda exposição financiada por meio da Lei de Incentivo à Cultura. O espaço escolhido é a sala Hip Hop Criado na Rua, um ambiente rotativo que anteriormente recebia a mostra “Vai Ficar Russso: Três Décadas de Revolução RS”.



Gabriel “Gas” começou sua jornada no graffiti em 2008, ao aprender a técnica de "stencil" com um amigo da FURG, e foi inspirado pelos grafiteiros de Pelotas que consolidaram suas identidades artísticas na universidade. Apesar das dificuldades acadêmicas e do diagnóstico de TDAH, Gas continuou na busca por uma expressão artística autêntica, mesmo decidindo não concluir seus estudos.



A exposição celebra a evolução artística de Gas, desde seus primeiros passos no graffiti até suas conquistas atuais. Cada obra exposta revela uma parte da história de um artista que encontrou nas ruas sua voz e seu espaço de transformação.



O público terá a oportunidade de mergulhar na trajetória de Ga5, explorando quase 80 itens que retratam como o graffiti foi sua ferramenta de manifestação pessoal e conexão com a cultura Hip Hop. A exposição também destaca o impacto positivo que seu trabalho continua a ter na comunidade e sua contribuição ao movimento cultural.



